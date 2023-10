Nasce YesMilano City Pass, l’app che agevola i turisti in visita alla città

16:55

È disponibile online la nuova app YesMilano City Pass, che consentirà ai turisti in visita alla città di usufruire di una serie di agevolazioni sia sul fronte degli ingressi nelle attrazioni turistiche e culturali sia su quello del trasporto pubblico cittadino per tre giorni.

Realizzata in collaborazione con Vox Group e disponibile per iOS e Android, la nuova app avrà una duplice versione, standard e all inclusive. Nel primo caso sarà compreso l’accesso gratuito ai mezzi pubblici, al Duomo, a 6 musei civici e uno a scelta tra i musei convenzionati; nel secondo l’accesso gratuito sarà completo, per un totale di 14 attrazioni. YesMilano City Pass propone inoltre self-guided tour e commenti multilingue, itinerari tematici personalizzabili, modalità audio-guida.



“Questa app ci mette al passo delle grandi metropoli internazionali – sottolinea l’assessore al Turismo e alle Politiche giovanili del Comune Martina Riva -. Grazie allo YesMilano City Pass Milano si consoliderà quale meta attrattiva per il turismo, in grado di veicolare l'eredità storica della città e dei suoi quartieri anche attraverso esperienze più contemporanee”.