Turismo Torino: due tour in provincia per scoprire le piccole città

16:24

Due tour per scoprire Torino fuori Torino. È questa l’iniziativa lanciata da Turismo Torino e Provincia in collaborazione con i comuni di Chieri e Carmagnola, che hanno sviluppato due percorsi turistici per scoprire le due città di provincia.

“Chieri come non l’avete mai vista” debutta sabato 11 novembre – e prosegue sabato 23 marzo, sabato 20 aprile e sabato 18 maggio - alle ore 15 per una durata di 90 minuti. La passeggiata guidata – con l’ausilio di guide professioniste – porterà i visitatori alla scoperta dell’antica cittadina ricca di storia e cultura, fondata dai Celti e successivamente occupata dai Romani con il nome di Càrreum Potentia.



Cinque le date in programma anche per Carmagnola, con tour in partenza alle ore 10.30 dal cortile del Castello e per una durata di 90 minuti: domenica 12 novembre, domenica 10 dicembre, domenica 10 marzo, domenica 7 aprile e domenica 26 maggio. L’idea è quella di visitare il centro storico con guide professioniste in occasione di feste, fiere e mostre organizzate dal Comune di Carmagnola.