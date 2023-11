13:58

Per Milano aumentano le entrate dal turismo e dalla ripresa delle attività a esso collegate. È quanto emerge dai dati finanziari a poche settimane dalla fine del 2023.

Al saldo positivo contribuiscono anche gli importi in crescita relativi alla tassa di soggiorno, pari a 5,6 milioni di euro – riporta una nota del Comune -; con tale variazione, le entrate dall’imposta applicata ai pernottamenti in città passano dai 55 milioni iscritti la scorsa primavera nel bilancio di previsione agli attuali 60,6 milioni, cifra superiore a quella consuntivata nel 2019, prima della pandemia.



Grazie alle maggiori risorse, l’amministrazione comunale milanese stanzia fondi aggiuntivi in diverse direzioni, e a fine anno i budget saranno superiori a quelli previsti inizialmente. In particolare, alla... (continua a leggere su HotelMag)