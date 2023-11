Turismo accessibile, Santanchè: “Cruciale per garantire a tutti il diritto a una vita piena”

16:30

“L’accessibilità universale e la progettazione inclusiva devono essere i principali approcci utilizzati per ideare, programmare e realizzare interventi che coinvolgono persone, attività, servizi, eventi e il territorio nel suo complesso”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), intervenendo alla Cpoonferenza internazionale sul turismo accessibile, promossa dall’Unwto in collaborazione con la Repubblica di San Marino e il Mitur.

Pubblicità

Per la titolare del Ministero del Turismo, l’accessibilità “rappresenta un principio fondamentale per garantire il diritto di tutti a una vita piena e partecipativa nella propria comunità, ed è un investimento cruciale sia per enti pubblici che privati”.



“Il modello che stiamo cercando di costruire, in termini dicasteriali e di governo - ha aggiunto -, non è solamente erogare dei servizi e migliorarli costantemente, ma in primis cercare di costruire percorsi personali che ruotino attorno ai bisogni e alle caratteristiche specifiche della persona”.