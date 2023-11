Mercatini di Natale, le alternative per uno short brweak

17:12

La tradizione dei mercatini di Natale ormai rappresenta un importante valore aggiunto per gli short break invernali. Da Nord a Sud, l’Europa si accende dei colori della bancarelle e numerose sono le nuove piazze che si affacciano su questa tipologia di offerta.

Fra le novità tricolori si situa Arezzo, che da qualche anno ha iniziato a investire sulla programmazione natalizia per porsi come meta alternativa ai grandi classici del periodo. Nella città toscana dal 18 novembre al 1 gennaio si anima il Villaggio Tirolese, accanto al quale la città ha creato la casa di Babbo Natale, una Lego Brick House e il Big Lights Show in Piazza Grande.



Ma ci sono destinazioni ancora più insospettabili che presentano nuove idee e un diverso fascino. È il caso di Cesenatico, dove i mercatini assumono un sapore marinaro, collocati a ridosso del Porto Canale illuminato a festa.



