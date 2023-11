Guide turistiche, la riforma passa in Senato: ora esame ed elenco nazionale

di Gaia Guarino

10:31

Novità in arrivo per chi vorrà svolgere l'attività di guida turistica. Con l'approvazione in Senato del ddl che regolamenta la professione, coloro che vorranno abilitarsi dovranno superare un esame in tre prove (scritto, orale e pratica) indetto dal Ministero del Turismo almeno una volta l'anno così da accedere, in caso di esito positivo, all'Elenco nazionale.

Costituisce requisito minimo per la partecipazione all'esame il possesso di una laurea triennale in aggiunta alla certificazione di almeno due lingue straniere, l'una di livello C1 e l'altra B2.



Un tesserino per la professione

Successivamente all'iscrizione all'Elenco nazionale, le guide riceveranno un tesserino valido per esercitare la professione in tutta Italia. Infine, come riporta repubblica.it, sarà obbligatorio un costante aggiornamento tecnico su base triennale a cura del ministero, che prevederà tanto delle sessioni teoriche quanto delle esercitazioni pratiche.



Per le attuali guide turistiche, invece, non è previsto alcun esame. Unica pendenza rimane presentare domanda per l'inserimento nell'Elenco nazionale.