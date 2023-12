Pompei oltre tutti i record: 4 milioni di visitatori in un anno

13:15

Il numero più alto di sempre. Il 2023 per Pompei rappresenta il record assoluto, con 4 milioni di visitatori e la cifra è saltata agli occhi del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che su X commenta: “Noi italiani abbiamo un patrimonio unico al mondo”.

Dal canto suo il direttore Gabriel Zuchtriegel, come riporta corriere.it, ribatte: “Un grande successo per il Parco, grazie al costante supporto del Ministro Sangiuliano e del MiC, un lavoro di squadra di uno staff sempre più in sinergia con il territorio della Grande Pompei”.



Benefici per tutto il territorio

L’afflusso di visitatori, continua il direttore, è molto importante non solo per il sito di Pompei, “ma anche per l’economia di un territorio che dipende in buona parte dal turismo. Il nostro impegno costante è dunque un investimento in un contesto molto più ampio”.



Intanto nel sito è stata appena inaugurata la mostra ‘L’altra Pompei,. Vite comuni all’ombra del Vesuvio’, che attraverso sette sezioni e circa 300 reperti consente di seguire idealmente il corso dell’esistenza degli abitanti comuni della città.



“L’altra Pompei - è stato spiegato - rappresenta quell’80% della popolazione meno abbiente che abitava la città. Il racconto delle vite di questa maggioranza vuole restituire loro memoria e dignità storica”. Attraverso una sezione dell’app My Pompeii sarà possibile tirare a sorte l’identità di un antico abitante pompeiano, con il quale identificarsi e seguire il percorso di vita nelle varie case del sito archeologico.