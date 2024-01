Turismo religioso, +46% i soggiorni in Italia nel 2023: “Un successo straordinario”

16:52

“Il 2023 ha segnato uno straordinario successo per il turismo religioso in Italia. Le politiche attuate dal Ministero e dal Governo non solo sono in linea con le nostre aspettative, ma dimostrano anche la tendenza alla destagionalizzazione dell'offerta turistica”.

Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè (nella foto), commenta i dati diffusi dall’Associazione Ospitalità Religiosa Italia, che hanno evidenziato come questa ricettività alternativa, che conta circa 200mila posti letto, abbia registrato nel 2023 un +46% di richieste di soggiorno rispetto al 2022 e un +16% sul 2019.



“L’evento giubilare, che si terrà il prossimo anno a Roma, consoliderà i dati record del turismo religioso – continua Santanché - offrendo un'esperienza straordinaria per i visitatori provenienti da tutto il mondo, contribuendo al tempo stesso a valorizzare e ad accrescere ulteriormente non solo il comparto ma tutto il Paese”.