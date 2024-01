Parco Nazionale del Vesuvio oltre quota 500mila visitatori

13:12

Si chiude con un aumento del 105 dei visitatori il bilancio 2023 per il Parco Nazionale del Vesuvio. Il totale delle presenze è stato di 523.183 rispetto alle 472.217 del 2022 e sarebbe potuto andare ancora meglio se si considera, come fa notare Repubblica, che da inizio novembre al 7 dicembre scorso l’accesso al cratere è stato chiuso per una frana e i successivi lavori di messa in sicurezza.

Il recupero dei sentieri

Il Vesuvio rientra tra le mete favorite di chi ama i circuiti del turismo naturalistico e vive la stessa stagione d'oro dei siti culturali, come il vicino Parco Archeologico di Ercolano, anche per il lavoro di recupero e valorizzazione dei sentieri fatto negli ultimi anni. "Quest'anno sarà quello del boom – annuncia il presidente del Parco Nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca -, metteremo in campo sempre più iniziative per incrementare il turismo sostenibile".



Il Vesuvio si può raggiungere scegliendo il sentiero che si preferisce tra gli undici a disposizione degli escursionisti, graduando difficoltà e fatica, per arrivare a pochi metri dal Gran Cono, il cratere che nei secoli ha dato al Vesuvio il nome di "sterminator".