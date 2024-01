Liguria, 5 milioni di incentivi a sostegno delle imprese turistiche

11:00

La Regione Liguria spinge sull’acceleratore degli interventi a sostegno delle imprese turistiche.

In base a quanto definito nella settima edizione del Patto per il lavoro nel settore del Turismo in Liguria, a disposizione ci sarebbero 5 milioni di euro, dedicati all’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore per il 2024.



Come si legge su Italia Oggi, nel 2024 saranno erogati bonus fino a 8mila euro per la stipula di contratti a tempo indeterminato di durata non inferiore a otto mesi e fino a 3mila 500 euro nel caso di contratti a termine.

Per gli stabilimenti balneari invece gli incentivi saranno erogati anche con contratti di sette mesi.