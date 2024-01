L’Italia piace agli olandesi: vincono le mete culturali

09:19

L'Italia val bene una vacanza per gli olandesi. Stando agli esiti di un sondaggio condotto nei Paesi Bassi e presentato dall'Enit in occasione della partecipazione al al Vakantiebeurs - Utrecht, per il 90,6% degli olandesi il turismo è la motivazione principale che li spinge a raggiungere la Penisola.

Il desiderio principale è quello di fare una vacanza culturale (33,0%), ma sono anche molto apprezzati i laghi (17,2%), il mare (15,2%) e la montagna (11,2%).



Tra le destinazioni top Roma, Firenze e Toscana, Milano, Venezia, Lago di Garda e Sicilia.



Il 55,3% degli olandesi che hanno partecipato all'indagine ha dichiarato di essere già stato nello Stivale 3 volte o più (39,6% più di 3 volte; 15,7% 3 volte); il 21,6% 2 volte; il 22,6% una sola volta. Tra le motivazioni che hanno spinto a visitare il Belpaese spiccano il paesaggio e la natura (53,6%), la presenza di palazzi, monumenti e musei (48,2%), le tipicità enogastronomiche (37,8%).



I numeri

Quanto ai dati registrati nel 2023, i passeggeri aerei provenienti dai Paesi Bassi in Italia sono stati 155.400, in crescita del +20% circa sul 2022, con una finestra di prenotazione di 40 giorni.



La concentrazione maggiore degli arrivi ha interessato i mesi di giugno e ottobre, mesi in cui hanno sfiorato l’11%.



La durata media del soggiorno si è attestata a quota 4 notti e nel 13% dei casi si è prolungata fino ad una settimana.



A dicembre gli arrivi sono stati 8.800 (il 5,7% del totale), +14,3% rispetto al 2022, con un’affluenza del 23,2% nella settimana che ha preceduto il Natale.