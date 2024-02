Venezia si prepara al Carnevale, picco di prenotazioni il 9 febbraio: i dati Global Blue

13:27

Crescono i dati dello shopping tax free a Venezia che, secondo l’analisi dell’osservatorio The Next di Global Blue e di Lybra Tech, raggiungerà l’apice dei mesi invernali grazie al Carnevale.

Il picco di prenotazioni è previsto per il 9 febbraio, con un’exploit di richieste da parte dei turisti americani, ma soprattutto di quelli britannici, un mercato emergente per la città lagunare in un periodo, come appunto quello del Carnevale, in cui la quota complessiva della domanda estera raggiunge il 90%.



La booking window si attesta intorno ai 65 giorni: ne servono 63 agli americani e ben 130 ai britannici.



Lo scontrino medio più alto

Già nell’ultimo trimestre del 2023 Venezia ha segnato un tasso di recovery della spesa del 110% rispetto al 2019, contribuendo per il 5% alla spesa tax free totale, dietro a Milano (38%), a Roma con il 21% e a Firenze con il 12%. Molto alto lo scontrino medio, arrivato a 1.221 euro (+7% sul 2019), ben oltre la media nazionale di 995 euro e secondo solo a Milano (1.394 euro).



Sul gradino più alto del podio, in termini di contribuzione alla spesa, ci sono gli americani, con una quota del 28% (raddoppiata rispetto al 2019) e uno scontrino medio di 1.296 euro (+28%). Chi spende mediamente di più, però, sono i turisti provenienti dal Sud-Est

asiatico: 1.642 euro (+17%) e seconda nazionalità per contribuzione (14%). Chiudono il podio i cinesi, con il 13% della spesa tax free e uno scontrino medio di 1.415 euro (+6%).

I britannici rappresentano il 4% della spesa totale.