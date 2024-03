Regione Piemonte: via al bando da 5 milioni per il turismo montano

15:55

La Regione Piemonte ha pubblicato il bando 2024 per lo sviluppo turistico delle zone montane e collinari. La dotazione finanziaria, come si legge sul sito della Regione stessa, è pari a 5,14 milioni di euro.

Lo scopo è favorire il turismo outdoor e l'iniziativa si rivolge alle zone di collina e di montagna, ad esclusione di quelle riferibili alle aree urbane e periurbane; in totale sono coinvolti circa 900 comuni.



Le aree di intervento comprendono gli investimenti per infrastrutturem, per le strutture di servizio e per le attrezzature a a sostegno del turismo per persone con esigenze complesse e differenziate. I beneficiari sono gli enti pubblici, singoli o associati o associazioni private senza scopo di lucro, legalmente costituite e aventi come finalità statutaria le attività di outdoor; saranno possibili partenariati tra soggetti pubblici e privati.



Il bando completo è consultabile a questo link (https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/csr-2023-2027-investimenti-infrastrutture-turistiche-srd07-az4)