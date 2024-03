Il Lazio oltre Roma: la Regione vuole intercettare i flussi del Giubileo

16:42

Il Lazio oltre Roma, in vista del Giubileo, vuole riscoprire e valorizzare il suo patrimonio spirituale e le sue tradizioni. Così la regione si presenta nei padiglioni dell'Itb.

Sintesi di questa strategia è la promozione sui mercati internazionali del Trasporto della macchina di Santa Rosa, ricorrenza di 750 anni, patrimonio Unesco dal 2013, che si svolge il 3 settembre a Viterbo.



Una manifestazione con cui la Regione mira a intercettare i flussi religiosi in arrivo nella Capitale per il Giubileo, spingendoli a scoprire le bellezze della Tuscia, valorizzandone la storia e la cultura.



"La Regione Lazio - spiega la consigliera della Regione per il Turismo Elena Palazzo - vuole mettere al centro della propria promozione la conoscenza del Lazio oltre la Città Eterna. E per far questo, le province meritano un lavoro di promozione che consenta al turista in arrivo a Roma di affacciarsi al resto della regione del territorio". A. N.