Mirabilandia riapre il 28 marzo, ecco le novità del parco

10:15

La data è quella di giovedì 28 marzo. Il lungo weekend pasquale vedrà infatti riaperte le porte di Mirabilandia, con le prime novità della stagione. “Come sempre - sottolinea Riccardo Capo, managing director del parco - presentiamo un programma in grado di rispondere alle esigenze di tutte le età, con collaborazioni e novità che arricchiscono la nostra offerta di divertimento”.

La prima di queste è ‘Winx Forever - Il Musical’, lo show che si terrà al Pepsi Theatre, consentendo agli spettatori di immergersi nel mondo delle fatine più famose d’Italia. "Lo show - aggiunge Capo - è una grande esclusiva per il nostro parco, nata per festeggiare i 20 anni del Winx Club e che dimostra l’attenzione che hanno per noi i maggiori brand e partner di riferimento del settore”.



Feste e parate

Al Nickelodeon Theatre andrà invece in scena la festa di “Let’s Party”, durante la quale gli spettatori si immergeranno nel mondo subacqueo di SpongeBob, Patrick e i loro amici. Anche la Main Street del parco ospiterà una novità: la ‘SpongeBob Parade’.



La ‘Paw Patrol Parade’ è invece attesa in Piazza Ducati per una festa con gli amici a quattro zampe. Ad accogliere i visitatori all’ingresso, nella Baia dei Pirati, ci sarà ‘Action - Welcome Show’, con uno spot da girare diretto da un regista che farà ballare tutti.



Musiche direttamente dalla High School of Performing di New York, invece, per lo spettacolo ‘Hall of Fame’.

Nell’area Far West Valley, poi, le atmosfere saranno quelle di un viaggio nel tempo con ‘Steampunk Saloon’, dove i viaggiatori si perderanno in epoche lontane con grandi difficoltà per tornare indietro.



Gli show degli stuntmen

Nella Stunt Arena il parco proporrà le performance dei piloti di Hot Wheels City, Chase ed Elliot.



Inseguimenti, acrobazie, drift e sgommate saranno i protagonisti dello spettacolo ‘Hot Wheels City, La nuova sfida - Stunt Show’, sempre molto atteso e seguito dal pubblico di Mirabilandia ormai da oltre 25 anni.



Bisognerà invece aspettare la bella stagione per le nuove avventure di Peter Pan nel ‘Night Show’, che nelle sere d’estate saluterà il pubblico dallo specchio d’acqua di Piazza del Levante. Torna sul palco estivo anche ‘WOW Join the Rebellion’, lo spettacolo in Piazza della Fama con le canzoni più iconiche di tutti i tempi eseguite da una band dal vivo.



Emozioni per i più coraggiosi

Per i più coraggiosi a caccia di emozioni forti e adrenalina, l’appuntamento è invece con le attrazioni da Guinness dei primati come iSpeed, Katun e Divertical e il terrore di The Walking Dead, l’horror house ispirata alla nota serie televisiva, unica in Italia. La stagione di Mirabilandia si concluderà domenica 3 novembre.