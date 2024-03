10:09

“Ormai possiamo parlare di una crescita strutturale, non è più un fenomeno isolato, i dati della prossima Pasqua sono impressionanti; fare di più dello scorso anno, che è stato l'anno record per arrivi nella storia di Roma da sempre, è un risultato eccezionale".

Alessandro Onorato, assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, moda e sport, commenta i dati degli arrivi a Roma, trainati dai numerosi eventi in programma fra i quali il Sei Nazioni e il terzo Roma Film Music Festival.



"Questo è frutto del nostro patrimonio storico, archeologico, monumentale, architettonico - ha infatti spiegato l’assessore in un intervento riportato dal Sole 24Ore - ma anche di una serie di investimenti enormi che l'amministrazione sta facendo nel valorizzare i grandi eventi, dallo sport all'arte, dalla musica alla moda, ai concerti al congressuale. Tutte occasioni per portare a Roma milioni di persone che altrimenti non verrebbero".