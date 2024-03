La Sardegna si presenta a San Francisco con i tour virtuali

14:23

Uno spazio da 200 metri quadrati in Jackson Street, la via centrale di San Francisco, per presentare la destinazione Sardegna al pubblico a stelle e strisce.

La Sardegna ha aperto uno spazio nella città statunitense dove offrire, tramite la realtà virtuale, un tour immersivo in VR. Il Visitor Center della Regione, come riporta ansa.it, è stato realizzato dal Cipnes, il Consorzio industriale provinciale nord est Sardegna - Gallura con Primaidea.



All'interno dello spazio sono presenti ledwall, schermi interattivi e oculus di ultima generazione, oltre a una sala che ospiterà eventi, vernissage, show cooking, degustazioni.