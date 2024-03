Alto Adige, ambientalisti contro il marketing troppo aggressivo

09:47

Ambientalisti sul piede di guerra in Alto Adige. Il Dachverband, la loro federazione, ha ingaggiato una polemica con gli albergatori, ma soprattutto contro Idm che, secondo il direttore Hanspeter Staffler, “continua a investire milioni di euro nella pubblicità sulla destinazione Alto Adige in modo molto aggressivo sia nel nostro Paese che all’estero, producendo un notevole effetto e vanificando il primo segnale di contenimento partito con il regolamento dei posti letto definito per legge”.

Pubblicità

Dal canto suo il presidente degli albergatori dell’Hgv, Manfred Pinzger, rifiuta di parlare di overtourism in modo generalizzato, perché, come riportato da Corriere della Sera, ci sono località dove in alcuni momenti dell’anno può esserci sovraffollamento, mentre altre non hanno affatto questo problema. Secondo lui si tratta piuttosto di gestire meglio i flussi e di incentivare le zone meno fortunate perché il turismo rappresenta per l’Alto Adige la prima fonte di guadagno non solo per gli operatori, ma per i molti lavoratori che impiega.



Controbatte il presidente del Dachverband, Josef Oberhofesi, dicendo che “si continua a puntare sulla crescita, generando uno sviluppo i cui limiti di tollerabilità non possono e non devono essere determinati dall’industria del turismo, ma dalla popolazione locale”.