Maldive oltre il lusso: l'exploit delle guesthouse

16:45

Le Maldive oltre il lusso. È questo uno degli obiettivi di promozione su cui la destinazione sta investendo maggiormente puntando su un prodotto alternativo agli hotel upper level: le guesthouse. Un vero e proprio boom, il loro, dal momento che oggi se ne contano quasi 600 con un'offerta di circa 10mila posti letto.

Situate sulle isole abitate dalla popolazione locale, permettono di vivere esperienze uniche a contatto con la realtà del luogo. "Credo che gli italiani siano il primo mercato europeo per quanto riguarda la scelta di soggiornare nelle guesthouse, molte delle quali gestite proprio da nostri connazionali" spiega Massimo Loquenzi, general manager di Master Consulting FL, l'agenzia che in Italia rappresenta l'ufficio del turismo delle Maldive. Sorprendente è anche il target, "composto non solo da ragazzi, ma anche da gruppi di amici e famiglie con bambini piccoli”. G. G.