Il Sudafrica in versione glamping: le nuove aperture 'eco-chic'

12:55

Eleganti lodge sostenibili, campi tendati che si affacciano su paesaggi incontaminati. Il Sudafrica guarda al turismo high-end proponendo un connubio unico tra esperienze green, a contatto diretto con la natura selvaggia, e notti in strutture eco-chic. La destinazione si conferma location ideale per il glamping, come mostrano le recenti aperture.

Pubblicità

Inaugurato da pochi mesi, il Mdluli Safari Lodge è situato a sud-ovest nel Kruger National Park. La struttura è raggiungibile percorrendo una strada privata una volta entrati nel parco dal Numbi Gate. Si tratta di uno chalet progettato in modo da garantire privacy e dispone di 50 tende di lusso con un patio privato con vista sul parco.



Il Saseka Tented Camp è la struttura più recente della Thornybush Collection e offre un’esperienza veramente unica e di lusso in una riserva naturale che ospita i ‘Big Five’, i cinque grandi animali della savana, adiacente alla Riserva di Timbavati e lungo le acque del fiume Monwana.



Situato riserva naturale di Makalali nella provincia di Limpopo, a ovest del Kruger National Park, il Garonga offre invece due tipi diversi di sistemazioni eco-friendly: il Safari Camp, costruito nel 1997, e il Little Garonga, inaugurato nel 2007. Gli ospiti qui possono semplicemente rilassarsi nella Bush Bath circondata da candele, prenotare una Sleep Out per trascorrere una notte sotto le stelle o scegliere tra un’ampia gamma di attività, tra cui yoga, camminate e safari in aereo.



Ideale per gli amanti della natura è, infine, il Nature’s Nook. Cottage nel cuore della foresta, si trova a metà strada tra Mosselbaai e Plettenberg Bay, all’interno dell’area protetta del Garden Route National Park.