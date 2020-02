Dubai: per l’estate niente visto turistico per i minori di 18 anni

12:56

Forte di risultati in grande crescita, Dubai lancia una campagna particolarmente aggressiva verso i mercati turistici mondiali, per sostenere gli arrivi anche nel periodo che precederà l’Expo, in apertura il prossimo 20 ottobre.

In particolare, l’Emirato lancia una campagna dedicata alle famiglie a sostegno della quale dal 15 luglio 2020 al 15 settembre 2020 i minori di 18 anni non avranno bisogno del visto turistico per accedere a Dubai, se accompagnati dai genitori.



L’obiettivo è naturalmente quello di rafforzare il ruolo di Dubai come destinazione adatta alle famiglie per il periodo estivo.



Sono allo studio, inoltre, proposte per attuare negli Emirati Arabi Uniti un visto di ingresso multiplo di cinque anni per i turisti di tutte le nazionalità.