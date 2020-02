Dubai, la metropoli delle scommesse

21:00

Fra le terre del deserto, una ha una storia tutta particolare. È Dubai, la città della sabbia, che ha vinto la battaglia con la terra inospitale ed è cresciuta come una metropoli contemporanea, una visione nel deserto. Quest'anno, poi, la città si prepara a una nuova sfida, quella di ospitare il grande evento dell'Expo. E anche in questo caso le promesse di rendere ospitale un'altra parte dei deserto fanno parte del fascino di questo viaggio.

Intanto l'Emirato chiude con il 2019 un decennio di successo, stabilendo il record assoluto di 16,73 milioni di visitatori internazionali, un traguardo che sancisce un aumento pari al 5,1 per cento dei volumi turistici, secondo gli ultimi dati ufficiali rilasciati dal Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing (Dubai Tourism). L'Emirato si posiziona...(continua nella digital edition)