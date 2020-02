La Slovenia incontra il trade e svela l'anima di boutique destination

13:07

L’ente sloveno per il turismo prosegue nel piano di formazione indirizzato al trade italiano.

Dopo i due incontri organizzati a Verona e Venezia, i prossimi appuntamenti saranno quelli di Roma e Napoli previsti, rispettivamente, per il 1° aprile al The Building Hotel e per il 2 aprile allo Starhotel Terminus.

Il tema portante degli incontri è quello relativo alla Slovenia come boutique destination dal cuore ecosostenibile.

La strategia 2020

“Parte della strategia 2020 consiste proprio nel consolidare e ampliare la collaborazione con il trade - spiega Aljoša Ota, direttore dell’ente sloveno per il turismo in Italia -. Il roadshow di quest’anno coinvolge quattro città italiane, con due appuntamenti al Nord e due al Centro-Sud. Vogliamo, infatti, rafforzare il legame con gli agenti di gran parte del territorio italiano”.

Le due giornate, tenutesi presso l’hotel Best Western Ctc di Verona e l’Ateneo Veneto di Venezia, hanno visto i 25 rappresentanti delle aziende slovene - centri termali, strutture e catene alberghiere, enti del turismo locali ed il più importante dmc del Paese - incontrare un totale di 76 agenti di viaggi.