New York prepara un nuovo parco flottante: Little Island

15:53

Si chiama Little Island ed è il nuovo parco pubblico in costruzione a New York. Collocato all’altezza del pier 55, di fronte alla 13 Strada della città, il parco si contraddistingue per essere costruito sopra un’isola artificiale.

Il parco flottante poggia su 132 pilastri ed è circondato dall’acqua: presenta non solo superfici piane, ma piccole collinette, avvallamenti e 100 diverse specie di alberi che stanno per essere messi a dimora già in questi giorni.



Il parco aprirà nella primavera del 2021 e fa parte del progetto di riqualificazione Hudson River: su Little Island sarà presente anche un anfiteatro da 700 posti, una piazza e aree verdi di vario genere.