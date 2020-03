Hong Kong chiude gli accessi e i transiti ai non residenti

16:23

Hong Kong chiude le porte a tutti gli stranieri non residenti nel territorio a partire da oggi. Il territorio ha infatti deciso di non permettere l’ingresso in città o il transito in aeroporto a nessun passeggero che non sia residente.

La stretta agli ingressi è arrivata dopo aver scoperto che uno dei medici in servizio all’aeroporto per la diagnosi dei passeggeri in arrivo aveva contratto il Covid 19. Inoltre, sono stati trovati positivi al contagio anche un assistente di volo e un manager di Cathay Pacific.



La stessa Cathay ha deciso di cancellare tutti i collegamenti da Londra Heathrow a Hong Kong fino al prossimo 7 aprile.