Spagna, il turismo perderà un terzo dei ricavi

19:29

L'emergenza sanitaria, che in Spagna sta dilagando, farà perdere al turismo 55 miliardi di euro. È poco meno di un terzo di tutto il giro d'affari del settore, pari a 176 miliardi, il 14,6% del Pil iberico.

La stima è dell'associazione Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística), che racchiude i principali operatori, secondo cui negli ultimi giorni turismo e ricettività nel Paese sono scesi praticamente a zero e si prevede che la battuta d'arresto del turismo sarà di gran lunga la più pesante rispetto a qualunque altro settore dell'economia.



Exceltur considera compromessa, almeno in parte, anche la stagione estiva, tradizionalmente la più favorevole, e specifica in effetti che la stima di 55 miliardi di perdita è prudenziale, ma potrebbe senz'altro dilatarsi. A. L.