Tat compie 60 anni: un video per celebrare le bellezze della Thailandia

14:22

Tourism Authority of Thailand compie 60 anni di attività e in un momento così delicato nello scacchiere turistico internazionale propone un video di un minuto per mantenere vivo l’interesse per il ‘Paese del sorriso’.

In linea con le attuali disposizioni per affrontare l’emergenza da coronavirus, le celebrazioni previste sono state annullate e Tourism Authority of Thailand sta mettendo in campo tutte le possibili azioni per diffondere la consapevolezza delle misure preventive di tutela da rispettare.

Nel frattempo, come riportato sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina, le autorità thailandesi hanno decretato lo stato di emergenza nazionale fino al 30 aprile con possibilità di proroga. Non sono consentiti i transiti aeroportuali e sono inoltre state chiuse tutte le frontiere terrestri.