Disney World, volo di rimpatrio per gli italiani licenziati dal parco

09:49

Sembra volgere al termine l’odissea dei giovani italiani licenziati dal parco Disney World di Orlando, rimasti bloccati in Florida. Secondo quanto si apprende da Corriere.it, la Farnesina avrebbe infatti organizzato, in collaborazione con Neos, un volo di rimpatrio per i 140 ragazzi.

Il volo dovrebbe decollare domenica 19 aprile da Orlando per raggiungere gli aeroporti di Fiumicino e Malpensa.



Risolto temporaneamente anche il problema dell’alloggio. Subito dopo il licenziamento, Disney World aveva chiesto ai ragazzi di liberare gli appartamenti entro il 17 aprile. Ora, un portavoce del parco ha dichiarato al quotidiano che potranno restare fino al giorno della partenza.