Visit The Usa, una mega road trip virtuale di sei settimane

17:23

Un road trip virtuale alla scoperta degli Usa per sei settimane di viaggio. È il progetto di Visit The Usa, che propone sui suoi profili Instagram e Facebook cinque itinerari regionali tra i 50 Stati, 5 territori e il Distretto di Columbia.

Un viaggio fatto attraverso quiz, sondaggi e attività interattive, per decidere le successive tappe del road trip, testare la propria conoscenza delle destinazioni statunitensi e condividere i propri racconti di viaggio più belli con l’hashtag #UNITEDstories. Durante il road trip, i followers incontreranno virtualmente personaggi locali che daranno consigli di viaggio da veri insider.



Dal 20 al 28 aprile, è live sulle pagine social l’itinerario fotografico dedicato alla regione del Midwest, attraverso cui scoprire una raccolta di luoghi e attività fuori dagli schemi. Grazie alle tante attività virtuali disponibili, è possibile vivere le esperienze anche da casa e scoprire la destinazione coinvolgendo tutti i cinque sensi.



Fra le tappe del viaggio l’olfatto è associato al South Dakota, con un road trip immerso tra paesaggi e profumi sorprendenti, il gusto al Missouri, alla scoperta degli autentici sapori del Midwest, la vista all’Illinois, in viaggio tra storia e musei. E ancora l’udito al Michigan, per una ricarica di energia musicale e il tatto all’Ohio, con esperienze di scienza e natura per tutta la famiglia.