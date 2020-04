Disneyland: negli Usa possibile riapertura da gennaio 2021

12:42

Secondo un report della banca svizzera Ubs evidenziato da Movieplayer, Disney World e Disneyland potrebbero riaprire negli Stati Uniti già a gennaio 2021. Si potrebbe infatti prevedere una riapertura a partire da venerdì 1 gennaio 2021.

Pubblicità

Disney World e Disneyland sono chiusi da metà marzo e fino ad ora non è stata comunicata una date certe per la ripresa delle attività.

Gli analisti di Ubs sostengono inoltre che il numero di visitatori, dopo la ripresa delle attività, scenderà comunque di circa il 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La ragione del dimezzamento degli ospiti va ricercata sia nella necessità di mantenere il distanziamento sociale, sia di assicurare a tutti i lavoratori e agli ospiti il rispetto delle norme di sicurezza.

Inoltre, gli ospiti potrebbero decidere di rimandare la visita dei parchi per il timore di essere contagiati.



Da consoderare che alla riapertura verranno poi sicuramente limitati

gli spettacoli dal vivo, i fuochi di artificio e le performance di ogni genere.