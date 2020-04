Viaggio in Australia con le esperienze immersive

08:44

L'Australia è pronta a guardare avanti e accogliere, appena sarà possibile, tutti coloro che puntano al turismo esperienziale.

Attraverso il webinar "An intimate journey in Australia", Tourism Australia ha permesso ai media collegati di volare dall'altra parte del mondo e scoprire l'immensità del territorio attraverso icone come, ad esempio, Kangaroo Island (South Australia), la Great Ocean Walk (Victoria), il Kakadu National Park (Northern Territory) la Whitehaven Beach (Queensland), Bondi Beach (New South Island) e ancora il Ningaloo Reef (Western Australia) e Maria Island Walk (Tasmania).



In attesa di tornare a viaggiare, tutti possono collegarsi da casa alle webcam del Lone Pine Koala Sanctuary e ammirare bellissimi esemplari di koala o al Reef Tracks per seguire gli spostamenti di tartarughe e squali nella Grande Barriera Corallina.



Sono tante in realtà le esperienze immersive che permettono di abbattere la distanza e continuare a sognare. L. F.