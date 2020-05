Francia, Macron: “No alla quarantena per chi arriva da Schengen”

10:52

Quarantena solo per gli arrivi al di fuori dell’Ue. Sarebbe questo l’orientamento di Emmanuel Macron per i controlli degli arrivi in terra francese. Il presidente, secondo quanto riporta ansa.it avrebbe deciso di riaprire alla circolazione delle persone prima ancora di ‘riaprire’ la Francia stessa. Gli spostamenti tra dipartimenti, infatti, sarebbero ancora vietati.

L’annuncio sarebbe arrivato ieri, con un annuncio della presidenza secondo cui la Francia non avrebbe intenzione di imporre quarantene a chi arriva dall’area Shengen o dalla Gran Bretagna. Tuttavia, resterebbero le restrizioni alla circolazione all’interno dello Stato. La prospettiva avanzata dall’Eliseo non ha mancato di suscitare la perplessità delle opposizioni.