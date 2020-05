di Adriano Lovera

La Tunisia vuole farsi trovare pronta per la ripresa. Non ci sono date ufficiali e il movimento aereo è ancora fermo. “Ma il Paese sta lavorando alla stesura di un protocollo che regolerà accoglienza, trasferimenti e ogni movimento dei turisti in arrivo, in modo che non ci siano rischi” ha detto Souheil Chaabani, direttore per l’Italia dell’Ente nazionale tunisino per il turismo, durante una conferenza stampa sulla destinazione della “Tunisia romana”.

Il testo potrebbe essere pronto già la prossima settimana. Ma in realtà serve un accordo tra villaggi, albergatori e ministro della Salute. Secondo la testata Tunisie Numerique, potrebbe essere imposto un tetto massimo di ospiti per le strutture ricettive. Intanto, secondo la Banca centrale tunisina, ad aprile i ricavi turistici del Paese hanno mostrato un ribasso del 22% rispetto allo stesso mese del 2019.