Stop alla quarantena: piano a quattro per i viaggi in aereo

14:52

Italia, Francia, Germania e Spagna stanno lavorando a un obiettivo comune: consentire ai loro cittadini di volare da uno Stato all’altro, quest’estate, senza essere messi in quarantena. La Commissione Europea intende infatti presentare oggi un piano per eliminare le misure di contenimento per il Coronavirus per quanto riguarda il trasporto aereo, consentendo ai viaggiatori dei quattro Paesi di spostarsi liberamente.

“Gli spagnoli che voleranno in Italia nei prossimi mesi - ha annunciato a Preferente la ministra dei Trasporti italiana, Paola De Micheli – non dovranno pertanto subire la quarantena”.



Anche i governi di Parigi e Londra stanno lavorando a un piano analogo, che consenta il trasporto aereo senza restrizioni dei loro cittadini in Spagna e in Italia.



"È possibile riaprire i voli velocemente"

Intanto sulla possibile riapertura dei collegamenti aerei la ministra ha riferito all’Ansa: “Sulla base della curva dei contagi nazionali e di quello che accadrà nei Paesi di provenienza potenziale di questo tipo di turismo noi abbiamo degli strumenti, in particolar modo i decreti del ministro dei Trasporti, che ci consentono da una settimana all’altra di poter riaprire delle tratte, dei voli, degli aeroporti con una modalità molto veloce”.



“Sulla base di come andranno i contagi in Italia e nel resto del mondo - ha aggiunto - governeremo l’accesso al nostro territorio e l’organizzazione turistica del Paese. Se apriremo a voli extra-Italia per motivazioni turistiche è ovvio che quando uno arriverà qua non potrà essere messo in quarantena" ha specificato.