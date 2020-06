Grecia, stop ai collegamenti con il Qatar fino al 15 giugno

11:53

La Grecia ha sospeso i voli da e per il Qatar fino al prossimo 15 giugno. Stando a quanto riporta il sito Ekathimerini, la decisione è stata presa ieri dopo che 12 passeggeri su 91 a bordo del volo della Qatar Airways, proveniente da Doha e atterrato lunedì all'aeroporto di Atene Eleftherios Venizelos, sono risultati positivi al Covid-19.

Al momento i contagiati - di cui nove cittadini pakistani residenti in Grecia, due greci provenienti dall'Australia e un membro di una famiglia greco-giapponese - sono stati messi in quarantena in hotel dove rimarranno per due settimane.



I restanti passeggeri - risultati negativi - dovranno restare in isolamento per una settimana per poi essere sottoposti a un nuovo tampone.



Livia Fabietti