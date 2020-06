La Turchia lancia la Safe Tourism Certification

11:25

La Turchia investe sul fronte della sicurezza lanciando il programma The Safe Tourism Certification. Sotto la guida del Ministero della Cultura e del Turismo il certificato, gestito in collaborazione con il Ministero per gli Affari esteri, è stato rilasciato da istituti di certificazione internazionali e include una vasta gamma di misure di sicurezza sia per il trasporto, sia per l’alloggio.

“Il nostro nuovo programma di certificazione – assicura a TravelMole il ministro della Cultura e del Turismo Mehmet Nuri Ersoy – garantisce ai turisti di potersi godere le vacanze in Turchia in modo sicur e sentirsi a proprio agio per tutta la durata del loro soggiorno”.



Quattro i pilastri principali su cui si regge il piano: la salute e la sicurezza dei passeggeri, la salute e la sicurezza dei dipendenti, le precauzioni prese nelle strutture e quelle adottate nel trasporto.