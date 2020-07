Il Regno Unito lancia il marchio di garanzia per la riapertura

16:27

Un marchio di Certificazione di Conformità del settore turistico per ripartire. È questa l’idea di VisitEngland, insieme alle organizzazioni turistiche di Scozia, Galles e Irlanda del Nord e prende il nome di 'We’re good to go'. Il marchio, spiega una nota, “indica che le imprese turistiche possono dimostrare di aderire alle linee guida governative sulla salute pubblica, aver effettuato una valutazione del rischio Covid-19 e verificato che siano seguiti i protocolli richiesti. E che possono accogliere i visitatori in completa sicurezza”.

“Con milioni di posti di lavoro ed economie locali in tutto il Paese che dipendono dal turismo - precisa il direttore di VisitBritain Patricia Yates -, è essenziale che le imprese possano ricominciare a lavorare non appena le rispettive direttive governative consentano di massimizzare il picco della stagione estiva britannica”.