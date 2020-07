Slitta al 2021 il debutto di Breeze Airways

di Gaia Guarino

08:47

Breeze Airways, nuova low-cost statunitense che avrà sede a Salt Lake City (Utah), posticipa il suo debutto. Il lancio del vettore era previsto per fine 2020, ma la pandemia ha fatto slittare il tutto al 2021.

Pubblicità

Il fondatore del vettore è David Neeleman, già founder di JetBlue Airways, Azul e WestJet, ed è stato proprio lui che - dopo un'attenta analisi delle attuali condizioni del mercato dell'aviazione - ha deciso di optare per il rinvio.



Stando alle prime indiscrezioni, dietro questa scelta potrebbero esservi altre ragioni come l'acquisto ancora in corso di una flotta composta da Airbus A220 e Embraer 195, l'assunzione e la formazione di piloti e assistenti volo.



Come riporta travelpulse.com, la strategia di Neeleman è quella di puntare sugli aeroporti snobbati dalle major e avere il monopolio su una serie di rotte dirette a oggi inesplorate.