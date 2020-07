Viaggi in Spagna: Germania e Regno Unito alzano il livello di guardia

12:25

La Germania raccomanda ai propri turisti di non effettuare viaggi non essenziali nelle regioni spagnole della Catalogna, dell’Aragona e della Navarra, a causa dell’innalzamento del tasso di nuovi casi di Coronavirus. “Esistono attualmente nuovi focolai di infezioni in queste tre regioni - spiega il Ministero degli Affari Esteri tedesco in una nota, secondo quanto riportato da Preferente -. Questa raccomandazione entrerà in vigore la prossima settimana”. Dal provvedimento restano fuori le Baleari e Canarie.

Non dello stesso avviso però la Gran Bretagna, che ha esteso lo stop a tutta la Spagna. Il Foreign Office suggerisce tuttavia - spiega travelmole -, a coloro che stanno già viaggiando in Spagna, di non partire immediatamente, ma di seguire i consigli delle autorità locali su come proteggere meglio se stessi e gli altri, comprese le misure adottate per controllare il virus, e di rivolgersi al proprio operatore turistico o compagnia aerea per il viaggio di ritorno.