New York, di nuovo possibile visitare la Statua della Libertà

13:10

Segnali di ripresa arrivano dalla Grande Mela. Tornano a disposizione del pubblico sia uno dei simboli di New York, ovvero la Statua della Libertà, sia Ellis Island con il suo celebre National Museum of Immigration.

La ripartenza prevede un rigido protocollo di sicurezza per contenere i contagi e il numero dei visitatori sarà ridotto e risulterà indispensabile acquistare i biglietti online.



Nei prossimi giorni la Città che non dorme mai vedrà il ritorno in attività anche di altri luoghi iconici come il Metropolitan Museum of Art il 29 agosto e l'American Museum of Natural History il 9 settembre. Come riporta travelpulse.com, vi è grande attesa per la riapertura del 9/11 Memorial Museum in programma proprio il giorno dell'anniversario del drammatico attentato alle Torri Gemelle. G. G.