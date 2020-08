Un viaggio storico, decollato il primo volo Tel Aviv-Abu Dhabi

16:47

È decollato questa mattina alle 11.20 dall’aeroporto Ben Gurion il primo volo Tel Aviv-Abu Dhabi. A bordo dell’aereo, un B 737 con livrea El Al, una delegazione israeliana, che dovrà avviare le trattative di pace tra i due Paesi, e una delegazione statunitense che include il consigliere e genero di Donald Trump, Jared Kushner.

Per l’occasione, riporta Repubblica.it, in testa all’aeromobile è stata scritta la parola ‘pace’ in arabo, ebraico e inglese. Il velivolo è stato, inoltre, dotato di un sistema antimissilistico.



Il messaggio di benvenuto del capitano del volo 971 Tel Aviv- Abu Dhabi è stato pubblicato su Twitter a questo link.