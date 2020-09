Ukko Metsola nuovo direttore generale di Clia Europe

15:00

È Ukko Metsola (nella foto) il nuovo direttore generale per l'Europa di Clia, mentre Tom Boardley passa al ruolo di segretario generale dell’associazione.

Metsola supervisionerà "una fase di transizione critica" per il settore crocieristico, mentre si cerca di riprendere le operazioni in sicurezza.



La carriera

Come riportato da TTG Media, nella sua precedente carriera politica Metsola ha ricoperto incarichi di alto livello nel parlamento finlandese e nell'ufficio del primo ministro finlandese. Kelly Craighead, presidente e amministratore delegato di Clia, ha ringraziato Boardley per il suo contributo durante le prime fasi della crisi da coronavirus. "Boardley continuerà la sua collaborazione con Clia in un ruolo consultivo e assisterà Metsola durante la transizione - ha detto Craighead -. Ci stiamo muovendo verso una fase successiva, che prevede il graduale ritorno all’operatività delle compagnie crocieristiche e Ukko Metsola ci guiderà in Europa portando avanti il nostro impegno nel settore con le istituzioni dell'Ue. La sua profonda conoscenza del settore crocieristico, combinata con la vasta esperienza nelle politiche pubbliche e negli affari dell'Unione europea, lo rendono perfetto per questo ruolo di leadership in un momento così cruciale per il nostro settore".



Metsola ha aggiunto: "Sono lieto dell'opportunità di rappresentare un settore che supporta un cluster marittimo diversificato ed esteso, che comprende aziende in tutto il continente. L’industria delle crociere può contribuire alla futura ripresa economica e collaborare in modo costruttivo nell'agenda europea per una crescita green".