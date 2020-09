10:53

Giro di boa all’Ufficio nazionale israeliano del turismo con la presentazione ufficiale del nuovo direttore per l’Italia. Kalanit Goren Perry (nella foto) ha infatti ricevuto il testimone da Avital Kotzer Adari alla guida della sede italiana in un momento particolarmente delicato, giunto tuttavia dopo anni di ottimi risultati in ambito turistico, con un 2019 chiuso a 190mila 700 arrivi dall’Italia (+27% sul 2018 e +77% sul 2017).

Il nuovo consigliere per gli affari turistici dell’ambasciata d’Israele si trova così a dover gestire una fase di transizione, che si spera sarà seguita appena possibile dalla riapertura al turismo e dalla ripresa dei viaggi anche dall’Italia. “Dovremo mettere a punto una strategia nuova, anche perché le dinamiche turistiche del futuro saranno necessariamente diverse da quelle del passato”.



Sul fronte dei prodotti, Goren Perry ha già le idee chiare: “Ho maturato una buona esperienza nel settore dei viaggi avventura e in Israele ho lavorato fianco a fianco anche con i t.o. Ritengo che, oltre a Gerusalemme e Tel Aviv, nostri prodotti di punta, dovremo spingere con decisione anche sul deserto del Negev e sulla Galilea, regioni che offrono ampie possibilità di vivere a contatto con la natura e di praticare diverse attività sportive, modalità di viaggio ideali specie in questo periodo”.



Un’altra possibilità è poi quella dell’abbinamento fra Paesi diversi e a questo proposito Goren Perry sottolinea come la recente apertura del collegamento Tel Aviv – Abu Dhabi operato da El Al possa offrire lo spunto per nuove idee di viaggio.



La manager sottolinea infine l’importanza dei rapporti con il trade, al quale verranno dedicate attività di formazione e seminari, e della presenza sui canali social, che rappresentano una formidabile cassa di risonanza per le potenzialità turistiche della destinazione.

Isabella Cattoni