Il Sudafrica riapre i confini ai viaggiatori stranieri

15:32

Il Sudafrica riaprirà i suoi confini dal 1 ottobre, con nuove linee guida introdotte per i turisti in arrivo.

Come riportato da TTG Media, il presidente Cyril Ramaphosa ha dichiarato che i viaggiatori provenienti da alcuni paesi potrebbero essere "nella lista rossa" e non ancora autorizzati a entrare e che il Paese deve richiedere all’arrivo il test negativo per Covid-19.

I turisti saranno inoltre invitati a installare un'app di notifica dei contatti effettuati mentre si trovano all’interno del Paese.



"Il settore del turismo è uno dei nostri maggiori motori economici - ha detto il presidente -. Siamo pronti ad aprire nuovamente le nostre porte al mondo e invitare i viaggiatori a godersi le nostre montagne, le nostre spiagge, le nostre città e i nostri parchi in sicurezza e fiducia".



I viaggiatori internazionali potranno atterrare negli aeroporti Or Tambo di Johannesburg, Cape Town International e King Shaka (per Durban); dal canto suo, Virgin Atlantic ha annunciato i suoi piani per riprendere i voli per il Paese dal 18 ottobre.



Tutti i viaggiatori saranno inoltre sottoposti a screening all'arrivo e coloro che presentano sintomi dovranno rimanere in quarantena fino a quando non verrà eseguito un test ripetuto.



Nel suo discorso il presidente ha detto: “Ora siamo pronti per una nuova fase di risposta alla pandemia. Ora è il momento di riportare il nostro Paese, la sua gente e la nostra economia a una situazione normale, che più somiglia alla vita che stavamo vivendo sei mesi fa. È ora di passare a quella che diventerà la nostra nuova normalità finché non sarà trovato un vaccino”.