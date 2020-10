Egitto Classico: scoperti 27 sarcofagi perfettamente conservati

16:17

La passione per l'Egitto e per la sua storia millenaria è ben radicata in Italia. Non per niente il nostro Paese ospita il secondo museo di antichità egizie del mondo, a Torino, meta nel 2019 di ben 850mila visitatori. E l'Egitto degli antichi Faraoni riserva sempre nuove sorprese. L'ultima è di qualche giorno fa: nel sito di Saqqara, a Sud de Il Cairo, sono stati riportati alla luce ben 27 sarcofagi perfettamenti intatti risalenti a 2.500 anni fa. La notizia della scoperta è stata data dalle autorità egiziane e ha fatto ripartire l'interesse per le visite al Paese.



Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link