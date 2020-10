Adutei: Aljoša Ota riconfermato presidente

17:03

Importante giro di boa in seno all’Adutei, l’associazione che riunisce i delegati ufficiali del turismo estero in Italia. Aljoša Ota, direttore dell’ente sloveno per il turismo in Italia, è stato confermato nel ruolo di presidente.

“Sono felice e onorato che i colleghi abbiano rinnovato per i prossimi due anni la fiducia nei miei confronti – afferma Ota –. Già questa settimana è previsto un momento d’incontro e confronto con il direttivo per definire la strategia per i prossimi mesi”.

L’annuale assemblea dei soci, svoltasi a Rimini durante i giorni di TTG Travel Experience, oltre alla nomina del nuovo presidente ha provveduto al rinnovo delle cariche direttive: Neyda García, direttore dell’ente del turismo della Repubblica Dominicana, rimane vice presidente Milano mentre Ester Tamasi, direttore dell’ente nazionale per il turismo di Malta, è il nuovo vice presidente Roma. Confermata nella carica di segretario generale anche Giovanna Sainaghi, direttore dell’ente del turismo delle Fiandre, mentre Silvia Lenzi, direttore dell’ufficio belga per il turismo Vallonia, passa il testimone a Oskar Hinteregger, direttore dell’ente nazionale austriaco per il turismo, per la carica di tesoriere.