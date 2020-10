08:12

Gli altri paesi europei vanno attrezzandosi per l’apertura di corridoi che consentano di viaggiare. L’ultima notizia riguarda l’annuncio effettuato da parte del segretario ai trasporti britannico, Grant Shapps, che ha evidenziato l’istituzione di corridoi per raggiungere le isole Canarie, le Maldive e Mykonos.

Come riportato da TTG Media, nell’aggiornamento diffuso ieri pomeriggio, Shapps ha twittato per dire che le destinazioni indicate potranno essere raggiunte dai turisti britannici senza la necessità di quarantena al rientro. Inoltre, è stata aggiunta anche la Danimarca, con i corridoi che entreranno in vigore dalle 4 del mattino di domenica 25 ottobre.



In seguito all'annuncio, Jet2 e Tui hanno dichiarato che avrebbero riavviato le operazioni alle Canarie già in questo mese.

Un portavoce di Abta ha dichiarato: "Dopo una terribile stagione estiva, la rimozione della quarantena al rientro da Canarie, Maldive, Danimarca e Mykonos porta un po' di luce alla fine di un tunnel molto buio per l’industria del turismo. Abbiamo sottolineato la necessità di passare a un approccio regionale alla quarantena, citando le isole Canarie come esempio specifico, quindi è positivo vedere il governo agire oggi su questo.



In questo senso, torna più che mai attuale la campagna #torniamoaviaggiare lanciata da TTG Italia allo scopo di sensibilizzare le istituzioni e l’intero comparto sulla necessità di aprire corridoi fra paesi o fra regioni. Gli altri stati europei si stanno muovendo velocemente e l’Italia non può e non deve più permettersi di stare a guardare.