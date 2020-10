Enit scende in campo con il monitoraggio in tempo reale da 28 sedi nel mondo

16:39

Regole da seguire, possibilità di spostarsi da un paese all’altro e di viaggiare: l’Enit ha messo a punto un nuovo sistema che consentirà di ricevere informazioni in tempo reale da 28 diverse sue sedi presenti nel mondo.

Pubblicità

Come segnalato da Il Messaggero, l’Agenzia ha aggiunto un servizio strategico per sostenere il rilancio, che si basa sui presidi locali per cogliere i trend rinnovati e orientare la domanda.



Dal monitoraggio di questa settimana emerge un nuovo dinamismo del comparto con tentativi di riprendere i collegamenti con l'Italia. Ad esempio i francesi in base al sondaggio Interface Tourisme manifestano la voglia di Italia, che risulta al terzo posto tra le mete più desiderate. L'Italia inoltre è ai primi posti tra le destinazioni più ambite dai canadesi secondo un sondaggio condotto da Travelzoo.



“Il settore sta modificando il proprio assetto e il supporto economico darà respiro al comparto e consentirà di assecondare le connotazioni sempre più sostenibili nonché il riposizionamento dell'offerta, accelerando cambiamenti strutturali presenti anche nel piano triennale dell'Agenzia - dichiara Enit in una nota -. La ripartenza è una sfida da affrontare uniti per trasformare la contingenza in opportunità e accelerare i cambiamenti di sviluppo turistico, puntando anche ad una decongestione delle località più affollate e cercando di limitare il turismo massivo con attenzione ad esperienze di viaggio personalizzabili. L’opportunità è quella di valorizzare destinazioni secondarie, ridistribuendo i flussi all’interno del territorio e creando maggiori connessioni”.



Il turismo di domani dovrà riservare anche maggiore attenzione all’ambiente, favorendo una mobilità dolce e incentivando l’uso dei mezzi pubblici. Inoltre, gli intervistati da Enit sposano un turismo di prossimità. Aspetto importante è anche quello della valorizzazione del Made in Italy e dei prodotti locali e di una maggiore cooperazione tra gli operatori turistici e le istituzioni.

I viaggi a lungo raggio resteranno comunque più vulnerabili soprattutto per le città d'arte fortemente legate al turismo long haul e conta più che mai creare un'offerta che valorizzi la stagionalità e ogni tipologia di destinazione.