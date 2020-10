Cata, l'America Centrale pronta a ripartire in sicurezza

di Amina D'Addario

09:43

"Tutta la nostra offerta turistica resta intatta, perfettamente fruibile per il post confinamento". È un messaggio di ottimismo quello che Carolina Briones, segretario generale della Central America Tourism Agency, ha lanciato in occasione della tappa italiana del roadshow virtuale che ha acceso i riflettori sui processi messi in atto da 4 Paesi dell'area per la ripartenza in sicurezza del turismo.

In Belize la riapertura graduale agli arrivi dall'estero ha visto la riattivazione dal 1 ottobre dell'aeroporto internazionale, l'introduzione di nuovi standard operativi negli hotel, il rilascio di un'app sanitaria per i turisti e la raccomandazione di effettuare test Covid prima del viaggio. Sulla stessa lunghezza d'onda il Guatemala, che ha attivato un programma di assistenza turistica 24 ore su 24.



Pronto ad accogliere i turisti dall'estero anche l'Hounduras con i suoi 4 scali internazionali di nuovo operativi e 4 porti dedicati al traffico crocieristico. E se stringenti sono i protocolli di sicurezza adottati in Nicaragua, il ministro del Turismo Anasha Campbell ha puntato l'attenzione sulle strategie del post Covid. "Sicuramente dovremo rafforzare la sostenibilità, la resilienza dell'industria turistica e la collaborazione a tutti i livelli".