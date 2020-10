Un resort tra le dimore di pietra di AlUla: il record dell'Arabia Saudita

11:10

Un resort di design costruito nelle montagne della Sharaan Nature Reserve di AlUla, il primo sito Unesco patrimonio dell'Umanità dell'Arabia Saudita: è il nuovo progetto firmato dall'architetto Jean Nouvel, che porta l'ospitalità nell'oasi culturale del paese arabo.

Concepito secondo le linee guida della Charter of AlUla, documento che impegna la Royal Commission for AlUla (Rcu) a uno sviluppo che contribuisca anche all'economia con l'offerta di ristoranti e di un Retreat Summit Centre, Sharaan by Jean Nouvel Resort sarà un elemento chiave della strategia per lo sviluppo di AlUla come destinazione di interesse globale per cultura, storia ed eco-turismo.



La struttura conterà su energia senza emissioni e nuovi standard di sostenibilità, offrendo un'ospitalità di lusso che non andrà a scapito del contesto naturalistico. O. D.